Viaggi nella memoria assegnati 2 milioni agli USR per gli studenti delle superiori DECRETO

Il Ministero dell’Istruzione ha assegnato 2 milioni di euro agli Uffici scolastici regionali con un decreto del 25 giugno 2026. Le risorse sono destinate a progetti legati a “Viaggi nella memoria” per gli studenti delle scuole superiori.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il Decreto Direttoriale n. 1354 del 25 giugno 2026, dispone l’assegnazione di risorse pari a 2 milioni di euro agli Uffici scolastici regionali. I fondi, relativi all’esercizio finanziario 2026, sono imputati sul capitolo 3020, piano gestionale 1, e sono finalizzati alla promozione dei “viaggi nella memoria” ai campi di concentramento nazisti. L’obiettivo è incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, iniziative rivolte agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. Lo stanziamento complessivo viene ripartito tra gli Uffici scolastici regionali secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 28 novembre 2025, n. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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