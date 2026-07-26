OpenAI ha rilasciato un aggiornamento per le versioni desktop di ChatGPT su Windows e macOS. La novità principale è l’introduzione di una modalità vocale avanzata, chiamata GPT-Live, che permette di interagire con il chatbot tramite comandi vocali. La funzione è ora disponibile nelle applicazioni desktop, ampliando le modalità di utilizzo del servizio rispetto alle versioni precedenti.

OpenAI ha recentemente annunciato un aggiornamento importante rivolto alle applicazioni desktop di ChatGPT. L’azienda, infatti, ha deciso di introdurre la modalità vocale avanzata basata su GPT-Live anche su Windows e macOS. La novità, disponibile con la versione 26.715 dell’applicazione, ha l’obiettivo di estendere le funzionalità presentate precedentemente nelle scorse settimane. In questo modo, quindi, l’interazione vocale giunge direttamente sul computer. ChatGPT Voice arriva sui computer: quali sono le funzioni?. Attraverso l’aggiornamento avanzato da OpenAI gli utenti hanno la possibilità di eseguire comandi vocali a ChatGPT senza dover necessariamente utilizzate la tastiera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - OpenAI arriva con un nuovo aggiornamento per Windows e macOS: ChatGPT Voice

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