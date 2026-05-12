Microsoft sta lavorando a una nuova funzione per Windows 11, denominata “Low Latency Profile”, attualmente in fase di test. Questa novità mira a ridurre i tempi di avvio non solo delle applicazioni, ma anche del menu Start. L’obiettivo principale appare quello di migliorare la rapidità del sistema operativo, con un’attenzione particolare alle prestazioni complessive. La funzione si ispira a caratteristiche presenti su altri sistemi, come macOS.

La nuova funzione di Microsoft 11, chiamata “ Low Latency Profile “, pur essendo ancora in fase di test, pare abbia tra gli obiettivi principali ridurre i tempi di avvio non solo delle app, ma anche del meno Start. Il sistema, che sembra ispirarsi a una funzione già impiegata da macOS, grazie a brevi picchi prestazionali, aumenta solo temporaneamente la frequenza della CPU. In questo modo le operazioni appaiono sì più fluide, ma anche più rapide, andando a migliorare la reattività dell’interfaccia quando necessario. Ma com’è che funziona più nel dettaglio? Windows 11, ma nel dettaglio. Alla base di Windows 11 vi è una gestione del Central Processing Unit (CPU) dinamica, ma cosa significa? Nel pratico, questa scelta si traduce nello scegliere quando è necessario che vi sia una certa reattività.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Windows 11 ispirato macOS: l’obiettivo è rapidità e miglioramento delle prestazioni

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