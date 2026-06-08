OpenAI verso un nuovo corso | ChatGpt diventerà una super app destinata all’utenza aziendale

OpenAI sta lavorando a una versione aggiornata di ChatGPT, che potrebbe essere rilasciata prima del previsto. La nuova “super app” sarà principalmente rivolta all’utenza aziendale, offrendo funzionalità potenziate e strumenti dedicati. La società non ha ancora comunicato una data ufficiale di lancio né dettagli specifici sulle caratteristiche, ma l’obiettivo è creare una piattaforma più integrata per le aziende. La versione sarà accessibile tramite abbonamento o licenza.

OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua “super app”, una versione aggiornata di ChatGpt, destinata prevalentemente all’utenza aziendale. Secondo le informazioni del Financial Times, l’aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane invece che per la fine dell’anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all’interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l’integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni, tra cui Canva e Booking. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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