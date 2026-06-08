OpenAI verso un nuovo corso | ChatGpt diventerà una super app destinata all’utenza aziendale
OpenAI sta lavorando a una versione aggiornata di ChatGPT, che potrebbe essere rilasciata prima del previsto. La nuova “super app” sarà principalmente rivolta all’utenza aziendale, offrendo funzionalità potenziate e strumenti dedicati. La società non ha ancora comunicato una data ufficiale di lancio né dettagli specifici sulle caratteristiche, ma l’obiettivo è creare una piattaforma più integrata per le aziende. La versione sarà accessibile tramite abbonamento o licenza.
OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua “super app”, una versione aggiornata di ChatGpt, destinata prevalentemente all’utenza aziendale. Secondo le informazioni del Financial Times, l’aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane invece che per la fine dell’anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all’interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l’integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni, tra cui Canva e Booking. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su ChatGPT.
ChatGPT introduce lo SHOPPING e stravolge lE-commerce Italiano
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: OpenAI lancia GPT-5.5: arriva la super app che unisce tutto
Leggi anche: OpenAI prepara la super app desktop: chat, coding e browser in un’unica piattaforma, ecco cosa cambia
Temi più discussi: Codex per ogni ruolo, strumento e flusso di lavoro; PitchBook: OpenAI sta per quotarsi in Borsa con la peggior valutazione tra le aziende del settore; La chat è morta. OpenAI cambia radicalmente ChatGPT: diventerà una superapp; OpenAI sta vendendo una nuova idea di creatività con Codex.
Da oggi debutta un nuovo servizio giornaliero sul canale Telegram Econotrade Insights: i segnali sui titoli AI Infrastructure. Tutti parlano di Nvidia, OpenAI, Anthropic o dei prossimi modelli di intelligenza artificiale. Noi abbiamo scelto un approccio diverso. L'o - Facebook facebook
L'IA e la corsa a quotarsi: l'Ad di #OpenAI, Sam Altman, si è dimostrato indifferente alla corsa verso la borsa dell'arcirivale #Anthropic che ha consegnato alla sec i primi documenti per l'Ipo trilionaria. In un'intervista a CNBC, Altman ha espresso ottimismo sulla x.com
OpenAI dà a ChatGPT un nuovo sistema di memoria onirica per mantenere le preferenze tra le conversazioni reddit
Anthropic verso un nuovo round di finanziamento miliardario per sfidare OpenAIIl mercato osserva con estremo interesse questa operazione perché rappresenta un indicatore della fiducia degli investitori istituzionali nel futuro della tecnologia generativa. Le indiscrezioni ... tomshw.it
OpenAI verso la Borsa: perché una possibile IPO accelerata può cambiare il futuro dell’intelligenza artificialeLa possibile quotazione in Borsa di OpenAI rappresenta uno dei passaggi più importanti nella storia recente dell'intelligenza artificiale ... dailyexpress.it