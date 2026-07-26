Un uomo di 85 anni ha ucciso la moglie di 77 anni, che era in una casa di cura da alcuni mesi a causa di un grave malore, e poi si è suicidato. L’omicidio e il successivo gesto sono avvenuti in una residenza assistita. La donna è deceduta sul colpo. L’uomo si è sparato subito dopo, senza sopravvivere. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’episodio.

Un uomo di 85 anni ha sparato alla moglie di 77 che da alcuni mesi si trovava in una casa di cura dopo essere stata colta da un malore molto grave. La donna è morta sul colpo e l’85enne, subito dopo, ha rivolto l’arma contro sé stesso per togliersi la vita. È successo in una Rsa di Cunardo, in provincia di Varese. L’anziano, come faceva ogni giorno, è andata a trovare la moglie, ma questa volta portando con sé una pistola. Cunardo, spara alla moglie e poi si toglie la vita L’episodio è accaduto in una casa di cura di Cunardo (Varese) Le parole del sindaco di Luino, dove la coppia viveva Cunardo, spara alla moglie e poi si toglie la vita La coppia di anziani era residente a Colmegna una frazione di Luino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio-suicidio, anziano uccide la moglie malata e poi si spara: è successo in una casa di cura di Cunardo

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Omicidio-suicidio a Viareggio. Accoltella moglie in ospedale e si uccide

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