Uccide la moglie malata poi si spara | omicidio-suicidio a Bologna

Sabato mattina a Bologna, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie di 86 anni, che era malata, con tre colpi di pistola. Dopo aver sparato, si è tolto la vita con un colpo alla testa. L’episodio è avvenuto in via Shakespeare. La donna è deceduta sul posto, mentre l’uomo è stato trovato morto poco dopo. La polizia ha sequestrato l’arma e avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Tre colpi di pistola: due indirizzati alla moglie e l’ultimo a lui. È la dinamica del presunto omicidio-suicidio che sabato mattina si è consumato in via Shakespeare,a Bologna, ponendo fine alla vita della donna e dell’uomo: Roberto Rizzioli e Gianna Galletta, 81 anni lui e 86 lei. A dare l’allarme i vicini di pianerottolo che hanno trovato i corpi riversi senza vita nell’appartamento verso le 6.30: uno dei coniugi, come gesto estremo, ha lasciato il portone aperto con affisso un biglietto d’addio con le ultime volontà e una sorta di testamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, il medico legale e la Scientifica, che ha posto l'appartamento sotto sequestro. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

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