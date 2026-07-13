omicidio suicidio bologna uccide la moglie malata poi si spara

I vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver sentito tre colpi di pistola in via Shakespeare a Bologna. Dai primi accertamenti, si tratta di un omicidio-suicidio: un uomo di 86 anni ha ucciso la moglie malata e poi si è sparato. La donna era affetta da una grave malattia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per entrambi non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini senza ulteriori dettagli.

A dare l'allarme, i vicini di pianerottolo insospettiti dai colpi. Dai primi accertamenti compiuti sembra che a spingere la coppia a compiere l'estremo gesto sia stata la grave malattia della donna 86enne Tre colpi di pistolache sono riecheggiati in via Shakespeare aBologna: due indirizzati alla moglie e l’ultimo a lui. Perché sarebbe questa la drammatica dinamica del presunto omicidio-suicidio che lo scorso sabato mattina si è consumato ponendo fine alla vita della donna e dell’uomo,Roberto RizziolieGianna Galletta, rispettivamente di 81 e 86 anni. Adare l’allarme sarebbero stati i vicini di pianerottoloche hanno trovato i corpi riversi a terra senza vita nell’appartamento al quarto piano della palazzina intorno alle 6. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Femminicidio suicidio a Bologna, coppia trovata morta - 1mattina News 22/04/2026

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