Il 26enne tunisino accusato dell’omicidio di Luca Esposito ha dichiarato di aver agito seguendo la religione musulmana. Gli investigatori, tuttavia, non confermano ancora se il movente sia collegato alla fede o ad altri motivi. La polizia sta continuando le indagini per chiarire le circostanze dell’episodio e valutare le motivazioni dell’uomo. L’interrogatorio di garanzia è previsto nei prossimi giorni.

Alla vigilia dell’interrogatorio di garanzia emergono nuovi particolari sulle dichiarazioni rese dal 26enne tunisino. Alla vigilia dell’ interrogatorio di garanzia emergono nuovi particolari destinati ad alimentare il dibattito sull’ omicidio di Luca Esposito, il giornalista salernitano di 53 anni ucciso nelle campagne di località Cioffi, a Eboli, e poi dato alle fiamme quando, secondo gli esiti dell’autopsia, era ancora in vita. L’elemento nuovo riguarda le dichiarazioni rese dal 26enne tunisino Ridha Rahmouni durante l’interrogatorio successivo al fermo. Secondo quanto trapela da fonti legali, il giovane avrebbe spiegato il proprio gesto richiamando motivazioni di carattere religioso, sostenendo di essersi attenuto ai principi dell’Islam, che vietano rapporti al di fuori del matrimonio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Luca Esposito, il killer invoca la religione: «Ho agito da musulmano», ma gli investigatori frenano sul movente

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