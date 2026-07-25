Omicidio Luca Esposito | arrestato il presunto killer

Un uomo è stato arrestato in relazione all’omicidio del giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito. L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, che hanno fermato il sospetto nelle ultime ore. L’indagine, ancora in corso, si concentra sui moventi e sui collegamenti tra l’arrestato e il delitto. La vittima è stata trovata senza vita in una zona isolata. La procura ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire i dettagli dell’omicidio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Svolta nelle indagini sull’omicidio del giornalista Luigi ‘Luca’ Esposito. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo ritenuto responsabile dell’uccisione del 53enne, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. L’uomo è stato rintracciato mentre si nascondeva all’interno di un casolare abbandonato. L’operazione è stata eseguita con il supporto del Reparto Indagini Tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. Le indagini proseguono per ricostruire il movente e l’esatta dinamica del delitto che ha scosso il mondo del giornalismo campano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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