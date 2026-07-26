Omicidio di Luigi Esposito a Eboli la confessione e il movente legato al fenomeno religioso del killer
Ci sarebbero “varie ragioni” dietro l’omicidio di Luigi Esposito, il giornalista ucciso nelle campagne di Eboli la notte del 19 luglio. Lo riferisce l’avvocato del reo confesso Ridha Rahmouni, Giovanni Mauri. A scatenare l’aggressione mortale di Contrada Bivio Cioffi sarebbero stati “il mondo delle frequentazioni della vittima e il mondo che gravita attorno al fenomeno religioso“. E agli inquirenti, in effetti, il 26enne ha spiegato che con quell’uccisione avrebbe scelto di interrompere un giro di tentazioni, dato che Esposito sarebbe stato solito intrattenere incontri a pagamento con alcuni suoi connazionali. Il presunto movente legato al “fenomeno religioso” Questo dettaglio arriva dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Omicidio del giornalista Luigi Esposito ad Eboli: fermato un 26enne, decisiva la confessione
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Svolta nell'omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli. Il 26enne arrestato confessa e svela i dettagli del movente agli inquirenti. facebook
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