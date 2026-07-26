Ci sarebbero “varie ragioni” dietro l’omicidio di Luigi Esposito, il giornalista ucciso nelle campagne di Eboli la notte del 19 luglio. Lo riferisce l’avvocato del reo confesso Ridha Rahmouni, Giovanni Mauri. A scatenare l’aggressione mortale di Contrada Bivio Cioffi sarebbero stati “il mondo delle frequentazioni della vittima e il mondo che gravita attorno al fenomeno religioso“. E agli inquirenti, in effetti, il 26enne ha spiegato che con quell’uccisione avrebbe scelto di interrompere un giro di tentazioni, dato che Esposito sarebbe stato solito intrattenere incontri a pagamento con alcuni suoi connazionali. Il presunto movente legato al “fenomeno religioso” Questo dettaglio arriva dal Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Luigi Esposito a Eboli, la confessione e il movente legato al "fenomeno religioso" del killer

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Omicidio del giornalista Luigi Esposito ad Eboli: fermato un 26enne, decisiva la confessione

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