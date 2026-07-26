Un giovane tunisino di 26 anni ha confessato di aver dato fuoco a un giornalista sportivo di 53 anni, uccidendolo. La vittima è stata trovata carbonizzata nelle campagne di Eboli. La polizia ha ricostruito il delitto attraverso immagini, tracce e tabulati. La confessione è arrivata dopo il fermo del sospetto, che ha ammesso di aver avuto un litigio con la vittima prima di incendiarla.

Un delitto ricostruito attraverso immagini, tracce e tabulati, fino alla confessione. L’ omicidio di Luca Esposito, giornalista sportivo salernitano di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli, registra una svolta dopo il fermo di un giovane di 26 anni, originario della Tunisia. Secondo quanto emerso nel corso degli accertamenti, l’uomo, senza fissa dimora e irregolare in Italia, avrebbe ammesso il proprio coinvolgimento davanti ai carabinieri. A rendere ancora più grave la vicenda è il dato dell’autopsia: Luca Esposito era ancora vivo quando il corpo è stato incendiato. Omicidio Luca Esposito a Eboli: fermato un 26enne tunisino. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Salerno, guidata dal procuratore Raffaele Cantone. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Omicidio Luca Esposito, il 26enne confessa: “Abbiamo litigato, poi gli ho dato fuoco”. Il giornalista era ancora vivo

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Omicidio Luca Esposito: confessa un tunisino. Si conoscevano da tempo

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