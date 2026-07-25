Luca Esposito confessa il 26enne fermato per la morte del giornalista La lite prima di dargli fuoco | Era ancora vivo

Il 26enne arrestato per l’omicidio di un giornalista ha confessato di aver avuto una lite con la vittima prima di dargli fuoco. La vittima, un uomo di 53 anni, è stata trovata carbonizzata domenica in un terreno agricolo alla periferia di Eboli. Secondo la confessione, l’uomo era ancora vivo quando è stato dato alle fiamme. La polizia ha sequestrato l’auto e gli indumenti dell’arrestato, che ha ammesso di aver agito in un raptus.

Ha confessato il ragazzo di 26 anni fermato per l’omicidio di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista 53enne di Salerno trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo alla periferia di Eboli. Il giovane originario della Tunisia, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, dopo un tentativo di fuga è stato bloccato dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno in un casolare abbandonato nelle campagne della Piana del Sele. Portato negli uffici dell’Arma, ha deciso di raccontare tutto e, come riporta Il Messaggero, nel corso dell’interrogatorio ha reso un’ampia confessione ricostruendo la dinamica dell’omicidio. 🔗 Leggi su Open.online

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Omicidio Luca Esposito: confessa un tunisino. Si conoscevano da tempo

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