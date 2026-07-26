Omicidio Luca Esposito confessa il fermato | svolta nelle indagini

Il giovane fermato per l’omicidio del giornalista sportivo ha confessato. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’omicidio e identificato il movente. La confession è arrivata dopo giorni di indagini. La vittima è stata trovata senza vita in un appartamento. Gli investigatori hanno sequestrato oggetti trovati sulla scena. La svolta nelle indagini arriva con la confessione del sospetto.

Confessione del giovane fermato per l’omicidio del giornalista Luca Esposito a Eboli. L’inchiesta chiarisce la dinamica e approfondisce il movente.. L’inchiesta sull’omicidio del giornalista sportivo Luigi “Luca” Esposito registra una svolta decisiva. Il giovane fermato dai Carabinieri ha confessato di aver ucciso il cronista trovato senza vita nelle campagne di Eboli, consentendo agli investigatori di ricostruire con maggiore precisione le fasi del delitto. La Procura di Salerno prosegue ora gli accertamenti per verificare ogni dettaglio del racconto e definire con esattezza il movente che ha portato all’omicidio. Chi è il presunto autore dell’omicidio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Omicidio Luca Esposito: confessa un tunisino. Si conoscevano da tempo

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Un 26enne tunisino ha confessato l’omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato a Eboli. Il giovane è stato rintracciato in un casolare abbandonato grazie a impronte, tabulati e celle telefoniche. #LucaEsposito x.com

La doppia vita di Luca reddit

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