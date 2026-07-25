Svolta nelle indagini per l' omicidio del giornalista Luca Esposito fermato un sospettato

Notizia in breve

Un sospettato è stato fermato nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. Le forze dell'ordine hanno eseguito un fermo e stanno proseguendo con le verifiche. La polizia ha raccolto elementi che hanno portato all'arresto, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o collegamenti con altri soggetti.