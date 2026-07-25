Svolta nelle indagini per l' omicidio del giornalista Luca Esposito fermato un sospettato
Un sospettato è stato fermato nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. Le forze dell'ordine hanno eseguito un fermo e stanno proseguendo con le verifiche. La polizia ha raccolto elementi che hanno portato all'arresto, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o collegamenti con altri soggetti.
Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi `Luca´ Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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