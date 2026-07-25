Dopo giorni di indagini, le forze dell’ordine hanno arrestato un sospettato ritenuto responsabile della morte del giornalista sportivo. La sua cattura è avvenuta nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulla posizione o le modalità. L’indagine si concentra ora sulla ricostruzione degli ultimi momenti di vita della vittima e sulle prove raccolte contro il sospettato.

Dopo giorni di accertamenti, interrogativi e ricostruzioni, arriva una svolta nell’inchiesta sulla morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato senza vita nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Gli investigatori, che fin dall’inizio hanno lavorato senza sosta per ricostruire le ultime ore della vittima, hanno individuato e fermato un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Restano però ancora numerosi aspetti da chiarire, a partire dal movente che avrebbe portato a un omicidio di estrema violenza. Il fermo del presunto assassino. Nella notte del 25 luglio i carabinieri hanno eseguito il fermo di un uomo sul quale si erano concentrati i sospetti nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Luca Esposito, svolta nelle indagini: fermato il presunto killer

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