Un ragazzo di 15 anni ha ammesso di aver ucciso Bakari Sako, un uomo di 35 anni di origini maliane, con diverse coltellate. Durante la confessione, il giovane ha dichiarato di aver agito per difendere i suoi amici. È stato descritto come profondamente dispiaciuto per quanto accaduto. L’episodio si è verificato in un’area urbana e la polizia ha sequestrato l’arma del delitto. La vicenda è ora al centro delle indagini in corso.

Ha confessato l'omicidio dicendosi «profondamente dispiaciuto» il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakari Sako. A quanto si è appreso, durante le dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Taranto Paola Morelli nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue. Poco prima dell'aggressione, all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto, c'era stata una discussione con la vittima nella piazza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Omicidio di Bakari Sako, il 15enne confessa: «L'ho ucciso, ma volevo difendere i miei amici»

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Taranto, 15enne confessa l’omicidio di Bakari Sako: “Volevo difendere i miei amici”

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