Omicidio di Sanremo il figlio confessa | Ho ucciso io mia madre
"Sono stato io". Questa la confessione di Filippo Oldani, 20 anni, accusato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane è crollato dopo giorni di interrogatori serrati., La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. "Ha risposto alle domande", ha detto l'avvocato Alessandro Moroni, legale del giovane con Giovanni Briola, al termine dell'udienza durata due ore e mezza. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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#Sanremo Il figlio 20enne ha confessato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze il 6 luglio scorso. Il ragazzo è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Il gip ha disposto la custodia cautelare x.com
Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Il ragazzo è accusato di omicidio facebook
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