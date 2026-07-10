Omicidio di Sanremo il figlio confessa | Ho ucciso io mia madre

Da tgcom24.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Sono stato io". Questa la confessione di Filippo Oldani, 20 anni, accusato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, 58 anni, nella casa delle vacanze di Sanremo la sera del 6 luglio scorso. Il giovane è crollato dopo giorni di interrogatori serrati., La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Oldani è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. "Ha risposto alle domande", ha detto l'avvocato Alessandro Moroni, legale del giovane con Giovanni Briola, al termine dell'udienza durata due ore e mezza. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

omicidio di sanremo il figlio confessa ho ucciso io mia madre
© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio di Sanremo, il figlio confessa: "Ho ucciso io mia madre"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Omicidio a Roma a San Vittorino, "ho ucciso mia madre": figlio 48enne arrestato, aveva nascosto il cadavereA San Vittorino, periferia di Roma, un uomo di 48 anni è stato arrestato dopo aver confessato di aver ucciso la madre.

Leggi anche: Interprete ucciso a Milano, 19enne fermato confessa: "L'ho ucciso io"

Temi più discussi: Trovata morta una donna di 59 anni nella sua casa a Sanremo, il figlio sottoposto a fermo per omicidio; Donna uccisa a Sanremo, il figlio nega le accuse: Le mie ferite? Sono morsi di insetti; Sanremo, donna di 59 anni uccisa in casa: il figlio accusato di omicidio volontario aggravato; Sanremo, l'omicidio di Lorella Capano: arrestato il figlio - 1mattina News 09/07/2026.

omicidio di sanremo omicidio di sanremo ilOmicidio di via Hope a Sanremo, Filippo Oldani confessa l’uccisione della madre in tribunaleHa confessato Filippo Oldani, il ventenne accusato dell’omicidio volontario della madre, Lorella Capano, 58 anni, trovata morta per strangolamento nell’appartamento di via Hope a Sanremo. La confessio ... rivieratime.news

omicidio di sanremo omicidio di sanremo ilLorella Capano uccisa a Sanremo: il figlio Filippo Oldani confessa l’omicidioIl ventenne, residente a Cusago vicino Milano, aveva sempre negato di avere ucciso la madre, ma è crollato durante l'udienza di convalida davanti al gip. Ora si trova in carcere, dall’autopsia sul cad ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web