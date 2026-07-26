Luca Esposito la confessione sull’ultima forte lite prima dell’omicidio Il killer sui rapporti intimi a pagamento e il rimorso religioso – Il video

Ridha Rahmouni ha riferito agli investigatori che Luigi “Luca” Esposito si mostrava troppo insistente e infastidito dalle sue continue attenzioni di natura sessuale. Durante un’intervista, Rahmouni ha anche parlato di rapporti intimi a pagamento e di un rimorso legato a motivi religiosi. La confessione riguarda l’ultima lite avvenuta prima dell’omicidio. Le dichiarazioni sono state rese nel corso delle indagini, che continuano a chiarire le dinamiche tra le persone coinvolte.

Agli inquirenti Ridha Rahmouni ha spiegato che Luigi “Luca” Esposito era diventato troppo insistente, ed era ormai infastidito per le sue continue attenzioni di natura sessuale. È questa, secondo quanto ricostruisce Il Mattino a firma di Carmen Incisivo, la versione fornita dal killer, mentre la procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone parla genericamente di una «forte lite» scoppiata «per varie motivazioni». Il delitto risale allo scorso 19 luglio, in un terreno agricolo in località Cioffi a Eboli. Secondo quanto emerso dalle indagini, quello tra i due sarebbe stato un appuntamento concordato in anticipo, che Esposito non avrebbe percepito come pericoloso. 🔗 Leggi su Open.online

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