Omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli | per tutti lavorava all’Arpac ma l’agenzia smentisce

Un giornalista è stato ucciso a Eboli. Secondo amici e colleghi, lavorava per l’Arpac, ma l’agenzia ha smentito questa informazione, precisando che non esiste alcuna relazione professionale con lui. Sono in corso verifiche sui racconti delle persone vicine alla vittima. La polizia sta analizzando le testimonianze e raccogliendo prove per chiarire le circostanze dell’omicidio. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sulle motivazioni o sui sospetti.

Al vaglio i racconti di amici e colleghi: a tutti diceva di lavorare per l'Arpac, ma l'Agenzia smentisce: "Non risulta alcuna relazione di natura professionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cadavere carbonizzato a Eboli: è il giornalista Luigi Esposito. Pista omicidio

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