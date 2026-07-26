Omicidio di Luca Varani Manuel Foffo parla dal carcere | Giusto che paghi studio per rifarmi una vita
A più di dieci anni dall’omicidio avvenuto nel quartiere Collatino di Roma, Manuel Foffo, condannato a 30 anni, ha parlato dal carcere. Ha affermato che è giusto che paghi e ha detto di studiare per rifarsi una vita. Foffo ha anche commentato il rapporto con Marco Prato e ha espresso dubbi sulla ricostruzione dei fatti legati al delitto.
A oltre dieci anni dall’omicidio di Luca Varani nel quartiere Collatino a Roma, il condannato a 30 anni per omicidio Manuel Foffo racconta il carcere, il rapporto con Marco Prato e i dubbi sulla ricostruzione del delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Andrebbe studiata la capacità di Vannacci di iniziare un ragionamento condivisibile e nel giro di due secondi mandarlo a putt*ne reddit