Omicidio di Luca Varani Manuel Foffo parla dal carcere | Giusto che paghi studio per rifarmi una vita

Notizia in breve

A più di dieci anni dall’omicidio avvenuto nel quartiere Collatino di Roma, Manuel Foffo, condannato a 30 anni, ha parlato dal carcere. Ha affermato che è giusto che paghi e ha detto di studiare per rifarsi una vita. Foffo ha anche commentato il rapporto con Marco Prato e ha espresso dubbi sulla ricostruzione dei fatti legati al delitto.