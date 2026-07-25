A dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, Manuel Foffo ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta dal carcere. In un’intervista, ha affermato che ritiene giusto che debba pagare per quanto commesso, ma ha anche espresso il desiderio di ricostruirsi una vita. Foffo ha commentato il tempo passato in prigione e il suo percorso di riflessione, senza fornire dettagli sul suo stato attuale o sui progetti futuri.

A dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, uno dei delitti più efferati che hanno sconvolto Roma negli ultimi anni, Manuel Foffo parla per la prima volta pubblicamente dal carcere. Condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione, il 39enne ha affidato all’Adnkronos una lunga lettera nella quale ripercorre il proprio percorso di riflessione e affronta nuovamente quanto accaduto nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2016, quando il giovane di 23 anni venne torturato e ucciso nell’appartamento di Foffo, nel quartiere Collatino. «A Luca Varani ci penso, certo. Come potrei non farlo», scrive Foffo. «Penso alle azioni che ho fatto, a quanto è stato tragico il destino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Omicidio Luca Varani, Manuel Foffo rompe il silenzio dopo dieci anni: “È giusto che paghi, ma sogno di ricostruirmi una vita”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DELITTO LUCA VARANI, DIECI ANNI FA IL SUO OMICIDIO

Notizie e thread social correlati

Omicidio Varani, la lettera di Manuel Foffo dal carcere: «È giusto che io paghi, penso a Luca ogni giorno»Quasi dieci anni dopo l'omicidio di Luca Varani, un condannato a 30 anni di carcere ha scritto una lettera dal carcere di Rebibbia, in cui afferma...

Manuel Foffo dal carcere: "Penso sempre a Luca Varani. Quella notte è stata la fine di tutto"Manuel Foffo, detenuto, ha dichiarato di pensare costantemente a Luca Varani e ha affermato che quella notte rappresentò la fine di tutto.

Omicidio Varani, Foffo: Non dimentico ciò che è successo, giusto che io paghi, sogno di ricostruirmi una vitaPiù mi si attribuisce un'omosessualità che non ho, più capisco che stanno lontani dalla verità dell'omicidio, non conoscendo le fondamenta, cioè i rapporti tra me e Prato. E', tra l'altro, anche una ... adnkronos.com

Omicidio Luca Varani, Manuel Foffo parla dopo dieci anni: È giusto che paghi, ma sogno di ricostruirmi una vitaA dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, uno dei delitti più violenti che hanno sconvolto Roma negli ultimi anni, Manuel Foffo interviene per la ... bigodino.it