Omicidio Luca Varani Manuel Foffo rompe il silenzio dopo dieci anni | È giusto che paghi ma sogno di ricostruirmi una vita

Da thesocialpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, Manuel Foffo ha deciso di parlare pubblicamente per la prima volta dal carcere. In un’intervista, ha affermato che ritiene giusto che debba pagare per quanto commesso, ma ha anche espresso il desiderio di ricostruirsi una vita. Foffo ha commentato il tempo passato in prigione e il suo percorso di riflessione, senza fornire dettagli sul suo stato attuale o sui progetti futuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, uno dei delitti più efferati che hanno sconvolto Roma negli ultimi anni, Manuel Foffo parla per la prima volta pubblicamente dal carcere. Condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione, il 39enne ha affidato all’Adnkronos una lunga lettera nella quale ripercorre il proprio percorso di riflessione e affronta nuovamente quanto accaduto nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2016, quando il giovane di 23 anni venne torturato e ucciso nell’appartamento di Foffo, nel quartiere Collatino. «A Luca Varani ci penso, certo. Come potrei non farlo», scrive Foffo. «Penso alle azioni che ho fatto, a quanto è stato tragico il destino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

omicidio luca varani manuel foffo rompe il silenzio dopo dieci anni 200 giusto che paghi ma sogno di ricostruirmi una vita
© Thesocialpost.it - Omicidio Luca Varani, Manuel Foffo rompe il silenzio dopo dieci anni: “È giusto che paghi, ma sogno di ricostruirmi una vita”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DELITTO LUCA VARANI, DIECI ANNI FA IL SUO OMICIDIO

Video DELITTO LUCA VARANI, DIECI ANNI FA IL SUO OMICIDIO

Notizie e thread social correlati

Omicidio Varani, la lettera di Manuel Foffo dal carcere: «È giusto che io paghi, penso a Luca ogni giorno»Quasi dieci anni dopo l'omicidio di Luca Varani, un condannato a 30 anni di carcere ha scritto una lettera dal carcere di Rebibbia, in cui afferma...

Manuel Foffo dal carcere: "Penso sempre a Luca Varani. Quella notte è stata la fine di tutto"Manuel Foffo, detenuto, ha dichiarato di pensare costantemente a Luca Varani e ha affermato che quella notte rappresentò la fine di tutto.

omicidio luca varani omicidio luca varani manuelOmicidio Varani, Foffo: Non dimentico ciò che è successo, giusto che io paghi, sogno di ricostruirmi una vitaPiù mi si attribuisce un'omosessualità che non ho, più capisco che stanno lontani dalla verità dell'omicidio, non conoscendo le fondamenta, cioè i rapporti tra me e Prato. E', tra l'altro, anche una ... adnkronos.com

omicidio luca varani omicidio luca varani manuelOmicidio Luca Varani, Manuel Foffo parla dopo dieci anni: È giusto che paghi, ma sogno di ricostruirmi una vitaA dieci anni dall’omicidio di Luca Varani, uno dei delitti più violenti che hanno sconvolto Roma negli ultimi anni, Manuel Foffo interviene per la ... bigodino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web