Quasi dieci anni dopo l'omicidio di Luca Varani, un condannato a 30 anni di carcere ha scritto una lettera dal carcere di Rebibbia, in cui afferma che è giusto che paghi e che pensa quotidianamente alla vittima. La condanna definitiva è stata emessa per il delitto commesso insieme a un altro imputato nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2016. La lettera rappresenta il primo racconto pubblico dell’uomo sulla vicenda.

Manuel Foffo rompe il silenzio a quasi dieci anni dall'omicidio di Luca Varani. Condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione per il delitto compiuto assieme a Marco Prato nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2016, l'uomo affida a una lettera il racconto personale del periodo all'interno del carcere di Rebibbia. Dalle sue parole non traspare alcuna richiesta di attenuazione della responsabilità per quanto accaduto. «A Luca Varani ci penso, certo. Come potrei non farlo. Penso alle azioni che ho fatto, a quanto è stato tragico il destino. Sono consapevole che il reato è stato grave ed è giusto che io paghi», scrive. Per la prima volta dalla condanna definitiva, Foffo racconta nel dettaglio il percorso di elaborazione del delitto durante il periodo di reclusione. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Omicidio Varani, la lettera di Manuel Foffo dal carcere: «È giusto che io paghi, penso a Luca ogni giorno»

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