Ombre russe sulla Nazionale Pirlo nuovo ct diventa un caso politico | attacchi dal Pd e dall’ex compagno Shevchenko ucraino Solidarietà da Vannacci

Notizia in breve

Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha ricevuto critiche da parte di un esponente politico e di un ex compagno di squadra ucraino. La nomina del dirigente ha generato discussioni che si sono estese alla scena politica e sportiva. Nel frattempo, un ufficiale delle forze armate ha espresso solidarietà nei confronti del nuovo allenatore. La questione ha attirato l’attenzione sui commenti e le reazioni di vari protagonisti, evidenziando le tensioni legate alla scelta del nuovo tecnico.