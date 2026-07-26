Ombre russe sulla Nazionale Pirlo nuovo ct diventa un caso politico | attacchi dal Pd e dall’ex compagno Shevchenko ucraino Solidarietà da Vannacci
Il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana ha ricevuto critiche da parte di un esponente politico e di un ex compagno di squadra ucraino. La nomina del dirigente ha generato discussioni che si sono estese alla scena politica e sportiva. Nel frattempo, un ufficiale delle forze armate ha espresso solidarietà nei confronti del nuovo allenatore. La questione ha attirato l’attenzione sui commenti e le reazioni di vari protagonisti, evidenziando le tensioni legate alla scelta del nuovo tecnico.
Milano, 26 luglio 2026 – Bella fatica fare i ct virtuali, sciorinando ai quattro venti la migliore formazione della Nazionale. Un ruolo che milioni di italiani si assumono con sicumera a ogni grande evento calcistico, evidentemente non più ai Mondiali. Ben più difficile essere le guide reali degli azzurri. L’insostenibile pesantezza della panchina. Perché, oltre alle aspettative di un popolo, occorre considerare pure l’inevitabile peso politico del ruolo. Non solo tattica e cuore, quindi: il commissario tecnico è, in fondo, l’emanazione strategica di un intero movimento, e la sua esposizione è totale. Lo ha imparato in poche ore Andrea Pirlo. Autore, a suo modo, di un vero record. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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