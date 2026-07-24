Voci di un accordo tra Andrea Pirlo e la Figc sono circolate online, ma al momento non ci sono annunci ufficiali. Dopo il fallimento del tentativo di ingaggiare Pep Guardiola, si parla di un'intesa con l’ex calciatore come nuovo commissario tecnico. La federazione non ha confermato né smentito l’accordo, mentre le trattative sembrano in fase avanzata. Nessuna comunicazione è arrivata da parte degli organi ufficiali.

Dopo l’esito negativo del tentativo per Pep Guardiola, lo sbarco di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale ha subito una accelerazione sui siti, dove si è diffusa la notizia di un accordo raggiunto con l’ex azzurro. Ma la Federcalcio per ora non ha in programma annunci ufficiali su una eventuale formalizzazione dell’incarico. L’accordo per il nuovo ct sarebbe di 4 anni, come logico per un ciclo che deve portare ai Mondiali del 2030. La telenovela su Pep Guardiola prossimo commissario tecnico dell’Italia si è conclusa con il no dell’allenatore catalano che, dopo giorni di riflessione, ha deciso di rifiutare l’offerta arrivata dalla dirigenza azzurra. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Voci di accordo raggiunto per Pirlo ct, in Figc per ora non previsti annunci

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