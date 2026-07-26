Nel centro culturale di Bologna è in corso una mostra e un convegno dedicati all’Arabia. L’evento presenta fotografie, oggetti e documenti che illustrano vari aspetti della penisola araba. Sono esposti pezzi provenienti da diverse regioni, mostrando tradizioni, paesaggi e attività quotidiane. La manifestazione mira a offrire un approfondimento diverso rispetto alle notizie di cronaca, concentrandosi su aspetti culturali e storici ancora poco conosciuti.

Di penisola araba si parla continuamente, e spesso purtroppo fra un telegiornale e l’altro, ma la "profondità" di questi Paesi è ancora tutta da conoscere. Bologna in questo, anche grazie alle ricerche sul campo dell’Alma Mater da trent’anni, gioca un ruolo chiave. E lo farà certamente fra il 30 luglio e l’1 agosto, quando l’Unibo ospiterà il 59esimo Seminar for Arabian Studies, un importante punto di incontro e studio sul tema, per la prima volta in Italia. Il summit fra circa duecento dei massimi esperti di archeologia dell’Arabia da tutto il mondo offre anche l’occasione di ampliare lo sguardo attraverso una mostra, Oltre il deserto, che resterà nella piazza coperta della Salaborsa fino al 29 agosto (ingresso gratuito). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre il deserto in Salaborsa. Convegno e mostra, l’Arabia tutta da scoprire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Zone grigie» in Cardiologia: da tutta Italia per il convegnoDa giovedì 11 giugno a sabato, al Centro congressi Giovanni XXIII, si è svolta la nona edizione di un convegno dedicato alle «zone grigie» in...

“NeurologiAversa”, specialisti da tutta Italia alla Vanvitelli per la terza edizione del convegno scientificoVenerdì 29 maggio si svolge ad Aversa la terza edizione di “NeurologiAversa”, convegno dedicato alle neuroscienze.

Temi più discussi: Oltre il Deserto. Storie di persone e scoperte; Sudan, tragedia nel deserto: ritrovati i corpi di 33 persone; Far fiorire il deserto è far sparire il deserto; La Grande Muraglia Verde, così la Cina con 66 miliardi di alberi ferma il deserto del Gobi.

Perché il dottor Hussam Abu Safiya aspetta da più di 18 mesi di essere liberato dalla detenzione israeliana, una detenzione che continua ancora oggi, dopo che il mondo ha visto che veniva rapito mentre lasciava il suo ospedale e consumarsi in prigione? C x.com

La Grande Muraglia Verde, così la Cina con 66 miliardi di alberi ferma il deserto del GobiDove prima avanzavano soltanto sabbia e polvere, oggi si estendono fasce di alberi, arbusti e vegetazione. Dopo quasi mezzo secolo di lavori, la Cina sta riuscendo a frenare l’espansione ... ilmessaggero.it

Da Roma al deserto del Sahara: Francesca Inaudi e Demetra Bellina coprotagoniste de Il mondo oltreTra Roma e il deserto del Sahara prende vita Il mondo oltre, il nuovo film distopico diretto da Dario Germani, in arrivo nelle sale dal 9 luglio. Prodotto da Film & Video e distribuito da Flat Parioli ... ilmessaggero.it