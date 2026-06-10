Zone grigie in Cardiologia | da tutta Italia per il convegno
Da giovedì 11 giugno a sabato, al Centro congressi Giovanni XXIII, si è svolta la nona edizione di un convegno dedicato alle «zone grigie» in Cardiologia. L’evento ha riunito specialisti da tutta Italia per discutere delle patologie più diffuse e delle sfide cliniche legate a casi complessi e non definiti chiaramente dalle linee guida. La manifestazione si è concentrata sulle problematiche che richiedono un approccio multidisciplinare.
LA NONA EDIZIONE. Da giovedì 11 giugno a sabato al Centro congressi Giovanni XXIII: il focus sulle patologie più diffuse. Senni: «Chiarezza sugli aspetti difficili». Se è vero che la scienza ogni giorno compie un passo avanti, al tempo stesso rimangono delle «zone grigie», situazioni cliniche nelle quali le linee guida non offrono risposte ancora definitive. Che fare? Al medico tocca integrare le evidenze consolidate, l’esperienza personale e la personalizzazione delle cure. È questo il punto di partenza di «Grey Zones in Cardiology», il congresso nazionale organizzato da Michele Senni – direttore del Dipartimento Cardiovascolare del «Papa Giovanni» – e promosso dalla Cardiologia dell’Asst Papa Giovanni, che da domani a sabato vivrà al Centro Congressi Giovanni XXIII la sua nona edizione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Esperti da tutta Italia a Vasto per il convegno sul Mar Mediterraneo e l’inquinamento da plastiche [FOTO]
Guerra in Ucraina: droni e zone grigie complicano il fronteLe mappe di DeepState e Amk mapping mostrano dati opposti riguardo alle infiltrazioni russe, complicando la comprensione della situazione sul fronte.