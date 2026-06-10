Zone grigie in Cardiologia | da tutta Italia per il convegno

Notizia in breve

Da giovedì 11 giugno a sabato, al Centro congressi Giovanni XXIII, si è svolta la nona edizione di un convegno dedicato alle «zone grigie» in Cardiologia. L’evento ha riunito specialisti da tutta Italia per discutere delle patologie più diffuse e delle sfide cliniche legate a casi complessi e non definiti chiaramente dalle linee guida. La manifestazione si è concentrata sulle problematiche che richiedono un approccio multidisciplinare.