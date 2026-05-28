NeurologiAversa specialisti da tutta Italia alla Vanvitelli per la terza edizione del convegno scientifico

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio si svolge ad Aversa la terza edizione di “NeurologiAversa”, convegno dedicato alle neuroscienze. L’evento si tiene nell’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria dell’università e vede la partecipazione di specialisti provenienti da tutta Italia. Sono in programma discussioni su tematiche neurologiche attuali, con interventi di professionisti del settore. L’iniziativa si concentra su approfondimenti scientifici e aggiornamenti clinici nel campo delle neuroscienze.