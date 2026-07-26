Oltre 715 mila persone sono state evacuate nel sud della Cina a causa del tifone Noul

Da ilpost.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oltre 715 mila persone sono state evacuate nel sud della Cina a causa del tifone Noul, che domenica ha raggiunto le coste meridionali, coinvolgendo anche Hong Kong. Il ciclone ha portato venti oltre i 120 kmh e piogge intense. Le autorità hanno disposto l'evacuazione di aree a rischio e chiuso scuole e attività commerciali nelle zone colpite. La tempesta ha causato blackout e danni a infrastrutture e abitazioni.

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Domenica un ciclone tropicale identificato come tifone Noul ha colpito le coste meridionali della Cina e Hong Kong, portando venti violenti e forti piogge. Oltre 715 mila persone sono state evacuate dalla provincia cinese di Guangdong, e centinaia di voli sono stati cancellati. Ci sono le allerte massime per gli allagamenti previsti nelle aree che il tifone attraverserà mentre si sposterà nelle province interne di Jiangxi e Hunan: ci si aspetta che perderà intensità fino a dissiparsi entro martedì. Le oche indiane volano oltre i 7mila metri per superare le cime dell'Himalaya, e il loro studio potrebbe aiutarci a trattare meglio alcune malattie (bonus: contiene una delle GIF più belle che abbiate visto). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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