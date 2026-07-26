Il tifone Noul ha colpito il sud della Cina e Hong Kong nelle prime ore di domenica, provocando l’evacuazione di oltre 715.000 persone e la cancellazione di centinaia di voli. Ventilazione intensa e forti piogge si sono registrate durante il fine settimana nel territorio interessato.

Il tifone Noul ha toccato terra nelle prime ore di domenica, portando venti e forti piogge nel sud della Cina e a Hong Kong nel corso del fine settimana. L’evento ha reso necessaria l’evacuazione di centinaia di migliaia di persone nella provincia del Guangdong, dove sono scattati lo stato di massima allerta e la cancellazione di centinaia di voli. Il tifone Noul sta provocando enormi disagi a Hong Kong e alla Cina meridionale. Il centro meteorologico nazionale cinese ha riferito che Noul sarebbe arrivato sulla costa della contea di Huidong, nella città di Huizhou (nel sud della provincia del Guangdong), intorno alle 3:50 di domenica.... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il tifone Noul ha costretto oltre 715.000 persone ad abbandonare le proprie case e ha causato la cancellazione di centinaia di voli in Cina e a Hong Kong

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