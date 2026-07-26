Il ministero dell’Agricoltura ha avviato un piano per tutelare le produzioni di olive e grano nel Sud Italia, coinvolgendo organizzazioni agricole e Regioni. L’obiettivo è rafforzare le filiere dell’olio e della pasta, che sono fondamentali per la Dieta Mediterranea. Sono previsti interventi specifici su prodotti Dop e sull’accesso ai fondi destinati al settore agricolo.

Il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare fa quadrato con organizzazioni agricole e Regioni sulle produzioni del Mezzogiorno. In particolare olive e grano, prodotti alla base di due filiere strategiche della Dieta Mediterranea come l’olio e la pasta. Ieri al tavolo sul grano duro il ministro Francesco Lollobrigida ha annunciato una serie di interventi finalizzati a valorizzare la produzione nazionale e sostenere gli agricoltori che stanno facendo i conti con prezzi inferiori ai costi di produzione. Il ministro ha detto che «bisogna incentivare gli agricoltori in un momento in cui il grano ha un prezzo di vendita davvero molto basso». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Olio e grano, Dop e fondi: il piano del ministero per blindare l?oro del Sud

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