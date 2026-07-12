Il 31 luglio, a Monterosso Calabro, si terrà la presentazione del libro di Pino Cinquegrana intitolato “Oro Verde del Mediterraneo”. L’evento si concentra sulla cultura dell’olio extravergine d’oliva e sulla promozione della Dieta Mediterranea. La manifestazione si svolge nel contesto di una celebrazione dedicata all’olio, con l’obiettivo di valorizzare questa produzione locale e le sue tradizioni. La presentazione si terrà in una location pubblica del paese.

Monterosso Calabro si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato alla cultura dell’olio extravergine d’oliva e alla valorizzazione della Dieta Mediterranea. Il 31 luglio la Pro Loco di Monterosso Calabro, presieduta da Soccorso Domenico Capomolla, organizzerà la presentazione del volume “Oro Verde del Mediterraneo”, l’ultima opera dell’antropologo Pino Cinquegrana. L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento sul valore storico, culturale e salutistico dell’olio d’oliva, simbolo della tradizione agricola mediterranea e della civiltà contadina. Ad arricchire l’incontro sarà la presenza di autorevoli personalità del mondo scientifico e medico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Monterosso Calabro celebra l’olio con “Oro Verde del Mediterraneo”: il 31 luglio la presentazione del libro di Pino Cinquegrana

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