Il governo rilancia sul Sud Zes per blindare la crescita | patto con la Bei per i fondi

Da ilmattino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato un nuovo impulso per il Sud, puntando sulla creazione di Zone economiche speciali (Zes) per sostenere lo sviluppo. È stato firmato un accordo con la Bei per l’erogazione di fondi destinati a queste aree. La premier ha dichiarato che il Sud rappresenta un’opportunità e ha citato la Zes unica come esempio concreto di questa strategia.

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«Abbiamo dimostrato che il Sud non è un problema ma una grande opportunità. E la Zes unica è l’esempio più concreto», dice Giorgia Meloni al Premier Time al Senato mentre a Napoli la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e il Dipartimento Sud di Palazzo Chigi firmano un importante protocollo di collaborazione per sostenere gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno. Il filo conduttore della giornata è un nuovo riconoscimento del ruolo determinante del Sud per le sorti del Paese, pur nella consapevolezza che la strada per ridurre i divari resta ancora lunga. La premier ricorda che «con la Zes in due anni si sono autorizzati, e in parte sostenuti con crediti di imposta, oltre 1.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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