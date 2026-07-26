In Italia, sono numerosi i luoghi privi di rumore, tra cui valli, gole, foreste, deserti, montagne, coste selvagge, isole, laghi e fiumi. Si trovano anche in conventi, eremi, chiese, cimiteri, catacombe, piccoli borghi, siti archeologici, musei e biblioteche. Questi ambienti sono caratterizzati da un livello di decibel pari a zero, offrendo spazi di totale silenzio.

Valli, gole, foreste, steppe, deserti, montagne, altipiani, coste selvagge, spiagge e fune, isole, laghi e fiumi, grotte. Ma anche conventi, eremi, chiese, cappelle, cimiteri, catacombe, così come piccoli borghi, città del passato, archeologia industriale, musei locali, biblioteche. Sono tutti luoghi, di cui l’Italia è puntellata, accomunati da una stessa caratteristica: sono luoghi silenziosi. Per trovarli e visitarli Massimo Acanfora, giornalista, editor e autore di numerosi libri su viaggi controcorrente e turismo responsabile, ha appena scritto “ L’Italia del silenzio ” (Altreconomia editore). Una guida, appunto, ai luoghi a zero decibel, accessibile a tutti, nelle loro diverse e molteplici forme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi il silenzio è diventato un lusso, ma è un diritto di tutti. L’Italia è puntellata di luoghi a zero decibel, ecco quali sono”

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