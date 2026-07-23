Tra i beni lombardi candidati nel progetto Luoghi del Cuore Fai 2026, nessuno si trova attualmente sul podio, ma diversi sono vicini alla vetta. La classifica provvisoria mostra alcune località in posizione promettente, con possibilità di migliorare la propria posizione nelle prossime settimane. La graduatoria ancora si evolve, senza un chiaro leader, lasciando spazio a sorprese e cambiamenti nelle classifiche definitive.

Milano, 23 luglio 2026 – Nessun candidato sul podio provvisorio, ma una serie di beni in posizioni promettenti, pronti a cercare il sorpasso per le zone di vertice assoluto. È questa, in poche parole, la situazione dei Luoghi del Cuore lombardi a due mesi dall’avvio della tredicesima edizione del censimento organizzato dal Fai, il Fondo per l’ambiente italiano. La partecipazione. Sono già oltre 350mila le preferenze raccolte, a conferma del forte coinvolgimento di cittadini, associazioni, scuole, comuni e comitati locali nella tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese, un patrimonio ambientale e culturale straordinario e quasi inesplorato, a torto ritenuto 'minore', che merita di essere tutelato e valorizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luoghi del Cuore Fai 2026: come sono piazzati (e quali sono) i beni lombardi? La classifica provvisoria

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