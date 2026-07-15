Docenti e social network | quali sono i limiti? DIRITTO IN CATTEDRA con l’avv Alessandro De Martino oggi alle 16.00

Nuovo appuntamento con "Diritto in cattedra" dedicato al rapporto tra docenti e social network. Con l'avv. Alessandro De Martino parleremo di foto personali, opinioni sui social, video registrati dagli studenti, screenshot diffusi senza consenso, gruppi WhatsApp e uso dei social durante l'orario di lavoro, per capire quali sono i diritti, i limiti e le possibili conseguenze giuridiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Screen Time for Kids: Phones, Social Media & Mental Health | Little Lessons w/ Dr. Lena van der List

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Leggi anche: Fine delle lezioni non significa fine del servizio: Cosa devono fare i docenti. DIRITTO IN CATTEDRA In diretta con l’Avv. Alessandro De Martino mercoledi 17 giugno ore 16

Gli scrutini: responsabilità, bocciature e ricorsi. Cosa devono sapere i docenti. DIRITTO IN CATTEDRA CON AVV. DE MARTINO 3 GIUGNO ORE 16Il 3 giugno alle 16 si terrà un evento dedicato ai docenti che affronta temi legati agli scrutini, alle responsabilità professionali e ai ricorsi.

Argomenti più discussi: Da settembre 2026 organi collegiali anche online: potrò collegarmi anche dalla spiaggia o durante un viaggio? La risposta dell'Avvocato De Martino; Collegi docenti online: Le delibere a distanza avranno lo stesso valore di quelle in presenza, ma solo rispettando regole precise. Ecco quali. Il Punto di De Martino; Caldo in aula e collegi docenti: cosa può chiedere davvero il personale; Collegi online, anche gli scrutini potranno essere fatti a distanza? Il Punto di De Martino.