Oggi, 26 luglio, si celebra la memoria di Santi Anna e Gioacchino, genitori della Beata Vergine Maria. Dal 1969, con la riforma del calendario liturgico voluta da papa Paolo VI, questa ricorrenza viene osservata come un'unica festa. La data viene dedicata alla commemorazione dei due santi, anche se in passato erano celebrati separatamente. La memoria si concentra sulla loro figura come genitori della Madonna.

Per volere di papa Paolo VI, dal 1969, con la riforma del calendario liturgico i Santi Anna e Gioacchino sono ricordati in un un’unica memoria liturgica. Prima, questi santi coniugi erano ricordati separatamente: Anna nella stessa data mentre Gioacchino il 16 agosto. Si è voluto perciò puntare l’attenzione su di loro come moglie e marito e come famiglia. Loro infatti sono una coppia santa e coloro che hanno generato la Beata Vergine Maria. Nonostante non vengano menzionati nelle Sacre Scrittura la loro storia è conosciuta attraverso i racconti dei Padri orientali. Gioacchino ed Anna erano sposati da molti anni e considerati sterili poiché non avevano ricevuto il dono di un figlio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 26 luglio, Santi Anna e Gioacchino: i genitori della Beata Vergine Maria

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Santi Anna e Gioacchino - Preghiera - luglio 26

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