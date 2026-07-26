Oggi, domenica 26 luglio 2026, si celebra la XVII Domenica del Tempo Ordinario. La Chiesa ricorda i Santi Gioacchino e Anna, considerati i genitori della Beata Vergine Maria e nonni di Gesù. La commemorazione si svolge in una giornata dedicata anche alla liturgia domenicale. Non ci sono eventi pubblici o cerimonie ufficiali segnalate. La data coincide con la ricorrenza religiosa dedicata alle figure di Gioacchino e Anna.

Oggi, domenica 26 luglio 2026, XVII Domenica del Tempo Ordinario, la Chiesa ricorda i Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria e “nonni” di Gesù. Poiché la data cade di domenica, la loro memoria non è celebrata nelle Messe domenicali, ma rimane viva nella preghiera e nella devozione dei fedeli. La tradizione sui loro nomi e sulla loro vicenda non proviene dai Vangeli canonici, ma da antichi testi apocrifi, in primo luogo il Protovangelo di Giacomo (II secolo), seguiti dallo Pseudo?Matteo e dall’ Evangelium de nativitate Mariae. In queste fonti la coppia è presentata come giusta e perseverante, provata dalla sterilità e benedetta da Dio con il dono di Maria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - 26 luglio 2026: Santi Gioacchino e Anna nella XVII Domenica del Tempo Ordinario

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26 Luglio - San Gioacchino e Sant'Anna: I Nonni di Gesù che Tutti Credevano Maledetti

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