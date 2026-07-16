Oggi, 16 luglio, si celebra la festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, patrona dell’Ordine carmelitano. La ricorrenza è legata a una devozione antica, che risale a epoche precristiane quando eremiti si ritiravano sul Monte Carmelo, vicino alla fontana del profeta Elia. La tradizione attribuisce alla Madonna del Carmelo un ruolo di protezione e di fonte di Grazie per i membri dell’ordine.

Antica devozione, quella della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo è la festa dell’Ordine carmelitano nato sotto il patrocinio della Madre di Dio. La Tradizione narra che che già prima del Cristianesimo, sul Monte Carmelo (c he significa giardino-paradiso di Dio) si ritiravano degli eremiti, vicino alla fontana del profeta Elia. Successivamente, con l’avvento del cristianesimo gli eremiti proseguirono ad abitarvi e verso il 93 un gruppo di essi che si chiamarono poi ”Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo”. Questi costruirono una cappella dedicata alla Vergine, vicino alla fontana di Elia. Ebbe inizio così un culto a Maria, considerata il Flos Carmeli, come recita il celebre inno, il più bel fiore di quel giardino di Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 16 luglio, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo: devozione antica e fonte di Grazie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Santa Messa, Giovedì 16 Luglio 2026, Memoria della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, ore 18:00

Notizie e thread social correlati

Beata Vergine del Monte Carmelo: origine, culto e significato dello ScapolareUn gruppo di fedeli ha partecipato questa mattina alla processione in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo.

Oggi 13 maggio, Beata Vergine Maria di Fatima: l’invito alla conversione dell’umanitàOggi si ricorda la prima apparizione della Madonna ai tre pastorelli a Cova da Iria, in Portogallo, avvenuta il 13 maggio.

Temi più discussi: Santo del giorno 16 Luglio 2026: Beata Maria Vergine del Monte Carmelo; Festa della Madonna del Carmine; Arpino, Il 16 luglio via alla festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo; Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, programma dei solenni festeggiamenti.

Vangelo e commento di oggi 16 luglio x.com

Giovedì 16 luglio: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giornoOggi è il 16 luglio e si festeggia Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Ecco l'augurio per questa meravigliosa giornata e l'oroscopo segno per segno ... nostrofiglio.it

Beata Vergine Maria del Carmelo, 16 luglio 2026 | Oggi si celebra la Madonna dello ScapolareIl 16 luglio si festeggia la Beata Vergine del Carmelo. Scopri la promessa dello scapolare, le feste italiane e il borgo lucano di Laurenzana. ilsussidiario.net