A qualche settimana dall'uscita nelle sale, Odissea di Christopher Nolan è comparso illegalmente online in alta definizione. Universal sta rimuovendo le copie diffuse sui social, mentre resta da capire da dove sia partita la fuga di materiale. Uno degli eventi cinematografici più importanti dell'anno è già finito nel mirino della pirateria: Odissea, il kolossal diretto da Christopher Nolan, è infatti trapelato online in alta definizione a soli dieci giorni dal debutto nelle sale. Un evento inatteso per un film di Nolan Nelle ultime ore diversi utenti hanno condiviso sui social copie complete del film, pubblicate inizialmente anche su X prima che molti dei contenuti venissero rimossi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea nel mirino dei pirati: il film di Christopher Nolan trapela già completo su X illegalmente

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ODISSEA di Christopher Nolan: recensione completa

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