Elon Musk lancia la sfida a Christopher Nolan | l’IA di Grok Imagine creerà un film completo sull’Odissea nel 2026

Entro la fine del 2026, un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da xAI produrrà un film completo ispirato all’Odissea di Omero. L’annuncio è stato fatto da Elon Musk, che ha dichiarato come l’IA, chiamata Grok Imagine, sarà in grado di generare un lungometraggio interamente autonomo. La produzione avverrà senza intervento umano diretto, utilizzando tecnologie di generazione video avanzate. La sfida è rivolta anche a un regista di fama internazionale, che ha risposto alla proposta di Musk.

Elon Musk ha lanciato una delle sue promesse più ambiziose e controverse: entro la fine del 2026, Grok Imagine, lo strumento di generazione video sviluppato da xAI, produrrà un lungometraggio completo ispirato all’ Odissea di Omero. Non un cortometraggio sperimentale, non un progetto ibrido con attori in carne e ossa. Un film vero e proprio, dall’inizio alla fine, generato interamente dall’intelligenza artificiale. L’annuncio è arrivato via social, come spesso accade con Musk, in risposta a una clip virale che ha fatto il giro della rete. Un creator ha pubblicato una scena di dialogo di tre minuti interamente realizzata con Grok Imagine, il modello text-to-video di xAI. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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