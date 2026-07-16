L' Odissea è il miglior film di Christopher Nolan forse

Possiamo finalmente archiviare tutte le polemiche legate a un film che non avevamo ancora visto, l’ attesissima Odissea di Christopher Nolan – Elena di Troia interpretata da un’attrice nera (Lupita Nyong’o), gli elmi e le armature non filologicamente corretti, Sinone (Elliot Page) che non appare nell’ Odissea bensì nell’ Eneide e nella Divina Commedia, o le parole troppo colloquiali, come «daddy» o «fuck», non adatte alla mitologia greca – e dire, ora che l’abbiamo visto, che l’ Odissea di Christopher Nolan è un film molto molto bello. Ma molto. Abbiamo avuto il privilegio di guardarlo all’Arcadia di Melzo, in una proiezione 70 mm non... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Il 16 luglio, scopri il mito. Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan.

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Odissea di Christopher Nolan: 4 dettagli del trailer che forse non avrai notatoIl trailer del nuovo film di Christopher Nolan, intitolato Odissea, è stato pubblicato e sarà nelle sale italiane dal 16 luglio.

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Temi più discussi: L'Odissea di Christopher Nolan, cast e personaggi del film. FOTO; I luoghi dove è stato girato Odissea di Christopher Nolan; Odissea di Christopher Nolan: la guida per arrivare in sala preparati al kolossal da 250 milioni di dollari girato quasi tutto senza effetti digitali; L’Odissea arriva al cinema: Nolan sfida Omero, ma alla fine è costretto ad arrendersi.

Con grande clamore e qualche polemica, la versione di Christopher Nolan del classico greco Odissea ha debuttato a New York martedì (14 luglio). Il colossal di quasi tre ore è nato da un'idea del regista e produttore Christopher Nolan, vincitore del premio O x.com

‘L'Odissea’ Recensione: Christopher Nolan sfida gli dèi con un'epica straordinaria su destino, famiglia e il futuro di vivere in un mondo rotto. reddit

Christopher Nolan riscrive l'Odissea partendo dalle sue donne (il cast femminile è il vero cuore del film?)Da Penelope ad Atena, passando per Elena, Clitemnestra e Calipso: le protagoniste del kolossal di Christopher Nolan non sono semplici figure di contorno, ma il motore emotivo dell'intera storia. cosmopolitan.com

L' Odissea è il miglior film di Christopher Nolan, forseMolte le polemiche prima che uscisse, tante le aspettative, ma ora possiamo finalmente parlare di quello che abbiamo visto ... gqitalia.it