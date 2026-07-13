Christopher Nolan ha dichiarato di non preoccuparsi delle critiche rivolte a Odissea, affermando di aver imparato a non lasciarsi influenzare dalle polemiche prima che il pubblico possa vedere il film. Ha ricordato come, in passato, anche con i film di Batman, ci fossero dubbi e scetticismi prima della visione.

Le critiche rivolte a Odissea non preoccupano Christopher Nolan. Il regista ha spiegato di aver imparato, dopo gli anni trascorsi con la trilogia di Batman, a non lasciarsi influenzare dalle polemiche nate prima che il pubblico abbia visto il film. Mancano pochi giorni al debutto nelle sale di Odissea, ma il nuovo film di Christopher Nolan continua a essere accompagnato da un acceso dibattito online. Tra contestazioni sul casting, discussioni storiche e critiche ad alcune scelte artistiche, il regista britannico ha deciso di affrontare direttamente l'argomento, spiegando perché ritiene che queste polemiche abbiano un peso relativo. "Prima che il film esca, nessuno sa davvero cosa sia" Intervistato dal The Telegraph, Nolan ha commentato con serenità le numerose discussioni nate sui social negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Christopher Nolan minimizza le polemiche su Odissea: "Anche con Batman dubitavano prima di vederlo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Christopher Nolan esclude gli Influencer dallOdissea La Verità | BarbieXanax

Notizie e thread social correlati

Odissea punta a battere Batman: previsti 100 milioni al debutto, un record anche per Christopher NolanIl film con Matt Damon dovrebbe incassare tra gli 80 e i 100 milioni di dollari nel suo primo fine settimana negli Stati Uniti.

Leggi anche: Odissea di Christopher Nolan: 5 film da vedere prima

Christopher Nolan minimizza le polemiche su Odissea: Anche con Batman dubitavano prima di vederloLe critiche rivolte a Odissea non preoccupano Christopher Nolan. Il regista ha spiegato di aver imparato, dopo gli anni trascorsi con la trilogia di Batman, a non lasciarsi influenzare dalle polemiche ... movieplayer.it

Odissea, a Christopher Nolan non interessano le polemiche: L'ho imparato con BatmanIl regista britannico ha finalmente rotto il silenzio sulle tante polemiche che stanno circondando il suo nuovo film Odissea. cinema.everyeye.it