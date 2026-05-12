Saverio, un gatto residente nel comune di Poppi, ha raggiunto due milioni di visualizzazioni sui social media. Il felino è diventato noto per le sue avventure, tra cui la scomparsa avvenuta lo scorso anno, che ha coinvolto anche Chiusi della Verna. La sua presenza online ha attirato l’attenzione di utenti da tutto il mondo, rendendolo uno dei gatti più conosciuti del web.

Poppi (Arezzo), 12 maggio 2026 – Il paese del castello dei Conti Guidi fa il giro del mondo sui social grazie a Saverio, il gatto di comunità che lo scorso anno mise in apprensione tutti con la sua scomparsa fino a Chiusi della Verna. Adesso è tornato, grazie anche al sindaco Lorenzoni che lo andò a riprendere in auto. E passa le sue intere giornate nei locali e nelle piazze del centro storico, coccolato da casentinesi e turisti. Ed è diventato famosissimo come il suo paese. Un reel realizzato da una nota filmmaker e content creator straniera con base a Firenze, ha ottenuto oltre due milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Saverio ha sempre vissuto nel centro storico, accolto dal Bar Le Stanze e da Torello Cardini durante l’inverno e coccolato da tutti (avventori, turisti, studenti, bambini e nonni).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Saverio, il gatto “re” del Casentino: due milioni di visualizzazioni per il felino più amato del web

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