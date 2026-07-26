Nuve tariffe della Tari Lega all’attacco

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio comunale ha approvato le nuove tariffe della Tari per il 2026 e il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029. Il piano stabilisce gli investimenti previsti per i prossimi quattro anni. La Lega ha espresso critiche nei confronti delle tariffe approvate.

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Via libera del consiglio comunale alle tariffe Tari 2026 e al Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2026-2029, lo strumento di pianificazione strategica, che definisce gli investimenti per i prossimi quattro anni. "Cconfermiamo il nostro impegno per una città più pulita e servizi efficienti, tutelando al contempo le famiglie e le imprese locali. Grazie a una gestione finanziaria attenta e al consueto sguardo al sociale, puntiamo a garantire stabilità economica e continuità negli investimenti per il futuro di Arese", dichiarano il sindaco Luca Nuvoli e l’assessora al bilancio Paola Pandolfi. Le tariffe sono state determinate mantenendo fissi i coefficienti e i parametri di competenza del Comune come per gli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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