Via libera alle tariffe della Tari Riduzioni per famiglie e imprese

Da ilgiorno.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le tariffe della Tari sono state approvate con riduzioni per famiglie e imprese. La decisione arriva dopo interventi per contrastare l’evasione, migliorare l’efficienza del servizio e contenere i costi. La modifica delle tariffe sarà applicata a partire dalla prossima stagione di raccolta rifiuti. La riduzione mira a favorire le utenze domestiche e commerciali, con un effetto diretto sulle bollette. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli delle percentuali di sconto.

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Contrasto all’evasione, ottimizzazione del servizio e controllo dei costi portano a una riduzione della Tari per i cesanesi. Piccole variazioni in negativo (dell’ordine del 2 o 3%) che di questi tempi rappresentano già un successo, rispetto agli aumenti con i quali si deve invece fare spesso i conti. L’altra sera in consiglio comunale sono state approvate le tariffe Tari 2026. Per le famiglie le diminuzioni risultano particolarmente significative secondo le simulazioni effettuate dall’amministrazione: in particolare per i nuclei con 1 componente la riduzione è di circa il 5,7%, per i nuclei con 4 componenti sarà del 4,7%. Da 0,6 a 2,3% le riduzioni per i nuclei con 2 o tre componenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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