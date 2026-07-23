Per il 2026 sono previste riduzioni nelle tariffe della tassa sui rifiuti, con un calo dello 0,8% per le utenze domestiche e dello 0,2% per quelle commerciali. La diminuzione deriva dai proventi derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e dagli introiti dell’imposta di soggiorno. Dopo anni di aumenti, questa è la prima diminuzione annunciata, anche se di entità limitata. La modifica riguarda le tariffe applicate alle utenze domestiche e commerciali.

Dopo anni e anni di aumenti, almeno un piccolo premio di consolazione. Il 2026 sarà l'anno dell'abbassamento. Seppur simbolico: -1,8% per le utenze domestiche, 1,2 per quelle commerciali. Si presenta così a Bari la Tari, la tanto e spesso contestata tassi sui rifiuti. In attesa del voto del Consiglio comunale, che entro fine mese dovrà approvare il Pef, il Piano economico finanziario 2026-2029 del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe caleranno grazie ai risultati conseguiti nella lotta all’evasione e agli introiti dell'imposta di soggiorno, con la quale si possono pagare i maggiori servizi di raccolta per i flussi turistici. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Tari, dopo anni di aumenti arriva un piccolo taglio delle tariffe. «Merito della lotta all'evasione fiscale e degli incassi dell'imposta di soggiorno»

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INPS PAGA TRIPLO 26 - 27 FEBBRAIO ma IMPORTI DIMEZZATI ASSEGNO DI INCLUSIONE CALCOLO SBAGLIATO

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