Un uomo ha rivolto un nuovo appello al presidente della Repubblica, chiedendo di esaminare con attenzione e umanità la richiesta di grazia presentata. Ha sottolineato che questa valutazione dovrebbe avvenire indipendentemente dalle polemiche che hanno accompagnato la sua vicenda. La richiesta viene ripetuta e rivolta direttamente al massimo rappresentante dello Stato.

AGI - "Il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda". Sono le parole che Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane di Cavour condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori, ha affidato al senatore leghista Giorgio Bergesio che gli ha fatto visita nel carcere di Bollate, riportate in un colloquio su La Stampa. "Continuo a essere molto grato a tutte le persone che mi hanno manifestato e mi stanno tuttora manifestando vicinanza e solidarietà - ha detto ancora il gioielliere a Bergesio - Voglio continuare a essere sereno e fiducioso anche rispetto a quello che succederà nelle prossime settimane". 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Nuovo appello di Roggero a Mattarella: "Esamini la richiesta di grazia con molta umanità"

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