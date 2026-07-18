Caso Mario Roggero l’appello di Alberto Torregiani a Mattarella | Conceda la grazia come passo di umanità
Alberto Torregiani ha scritto a Mattarella chiedendo la grazia per Mario Roggero, condannato per un reato penale. La richiesta arriva dopo manifestazioni di sostegno e proteste pubbliche. Diversi cittadini si sono schierati a favore, altri hanno espresso dissenso. Alcuni hanno vissuto esperienze analoghe e si sono identificati nella vicenda. La richiesta di clemenza viene presentata come gesto di umanità, senza ulteriori dettagli sul processo o sulla condanna.
Milano, 18 luglio 2026 – In tanti lo appoggiano con manifestazioni plateali e pubbliche, altrettanti ne prendono le distanze. E poi c’è chi ha vissuto una situazione simile e si immedesima pienamente in lui. Nei giorni in cui tiene banco il caso di Mario Roggero - l’orefice piemontese condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver sparato, uccidendo, due rapinatori e ferendone un terzo, dopo l'ennesima rapina nella sua gioielleria nel 2021 – si alza la voce di Alberto Torregiani. L’omicidio Torregiani. Il figlio del gioielliere Pierluigi Torregiani, ucciso il 16 febbraio 1979 a Milano in un agguato legato a una precedente rapina nel... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Mario Roggero: 14 anni e 9 mesi. Grazia subito | Documentario
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