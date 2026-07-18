Caso Mario Roggero l’appello di Alberto Torregiani a Mattarella | Conceda la grazia come passo di umanità

Notizia in breve

Alberto Torregiani ha scritto a Mattarella chiedendo la grazia per Mario Roggero, condannato per un reato penale. La richiesta arriva dopo manifestazioni di sostegno e proteste pubbliche. Diversi cittadini si sono schierati a favore, altri hanno espresso dissenso. Alcuni hanno vissuto esperienze analoghe e si sono identificati nella vicenda. La richiesta di clemenza viene presentata come gesto di umanità, senza ulteriori dettagli sul processo o sulla condanna.