Dal carcere di Bollate Mario Roggero ha una speranza: “che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda”. A dirlo è lo stesso il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi nel corso di un colloquio pubblicato dal quotidiano La Stampa. La vita in carcere. Nei giorni scorsi è andato a trovarlo nell’istituto penitenziario il senatore leghista Giorgio Bergesio. A lui Roggero ha raccontato quali siano le condizioni della sua detenzione: “Dalle 8 alle 21 noi detenuti possiamo rimanere all’esterno delle celle e muoverci, ma sempre nel rispetto degli spazi consentiti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mario Roggero: «Spero che Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con umanità». E pensa alla sua famiglia

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Mario Roggero: La Verità Dietro la Sentenza Definitiva | RUVIDO 365

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