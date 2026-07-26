Mario Roggero | Spero che Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con umanità E pensa alla sua famiglia
Dal carcere di Bollate, Mario Roggero esprime la speranza che il presidente della Repubblica consideri con attenzione e umanità la richiesta di grazia presentata. Roggero fa riferimento alle polemiche che hanno accompagnato la sua vicenda e sottolinea di pensare anche alla sua famiglia. La sua dichiarazione arriva in un momento di attesa sulla decisione finale, senza ulteriori dettagli sul procedimento in corso.
Dal carcere di Bollate Mario Roggero ha una speranza: “che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che hanno segnato la mia vicenda”. A dirlo è lo stesso il gioielliere di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi nel corso di un colloquio pubblicato dal quotidiano La Stampa. La vita in carcere. Nei giorni scorsi è andato a trovarlo nell’istituto penitenziario il senatore leghista Giorgio Bergesio. A lui Roggero ha raccontato quali siano le condizioni della sua detenzione: “Dalle 8 alle 21 noi detenuti possiamo rimanere all’esterno delle celle e muoverci, ma sempre nel rispetto degli spazi consentiti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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