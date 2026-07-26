Ieri, centinaia di migliaia di palestinesi sono rimasti bloccati all’interno di villaggi e città della Cisgiordania centro-settentrionale, circondati da cancelli e posti di blocco dell’esercito. La regione si trova in una situazione di crescente tensione, con nuovi raid che si sono verificati nelle ultime ore. La presenza delle forze di sicurezza ha limitato la mobilità dei civili, creando condizioni di isolamento in diverse località della zona.

Centinaia di migliaia di palestinesi erano chiusi ieri, da cancelli e posti di blocco dell’esercito, dentro decine di villaggi e città della Cisgiordania centro-settentrionale. I coloni israeliani, invece, sono tornati. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Nuovi raid. La Cisgiordania è vicina al punto di rottura

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